El Ecuador no es un país viable por los malos políticos y gobernantes

Sería injusto no reconocer que el grupo político en el poder encontró un país en estado deplorable, moral, institucional y económico. Luego de más de dos años de gobierno, al ver sus logros contrastados con las expectativas y el ánimo nacional, el saldo de su gestión no es positivo. Es importante recapacitar sobre los políticos y lo que hoy Ecuador puede esperar de ellos. La historia juzgará al gobierno del presidente Lasso por las cosas que no hizo, habiendo tenido la obligación y la oportunidad que le dio el pueblo en las urnas para hacerlo. Le faltó liderazgo, capacidad, creatividad, honestidad y voluntad política para dar seguridad, oportunidad, bienestar, confianza y esperanza, con la reforma política del Estado, del sistema de educación y salud, la reivindicación del sistema judicial, la seguridad ciudadana y la creación de un marco propicio para la reactivación económica. La política no es un instrumento inteligente, moderno, democrático, ni capaz de promover la transformación o cambios que la nación necesita. Y mal acompañada de las cúpulas partidistas, las élites, ideas ortodoxas, ideologizadas en todos los sectores de la sociedad; y los análisis retrógrados y retorcidos de políticos y dirigentes sociales, gremiales y empresariales hipócritas, nos conducen al Estado fracasado en que estamos, que es mental, intelectual de falta de carácter y ausencia de valores y compromiso. Soy de los grandes decepcionados por el paso en falso del actual presidente; he contemplado absorto su renuncia a cumplir con el país y sus ciudadanos por su incapacidad para gobernar.

Mario Vargas Ochoa