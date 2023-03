Casi a dos años de haber asumido el mandato el presidente Lasso

No sé si el enardecimiento con el cual votó la mayoría de ciudadanos por el actual presidente de la nación estaba determinado por las expectativas que generaba su plan de gobierno o por el hartazgo sobre los últimos dos gobernantes que lo precedieron y que habrían sometido al país al mayor índice de corrupción e involucramiento del crimen organizado en actividades ilícitas. En los últimos tiempos se está eligiendo más en contra de los que nos gobiernan, sin tener verdadera certeza de los que vendrán a gobernar,; por eso ningún líder político debe sentirse endiosado ni confiado por los resultados electorales por los cuales fue electo. Casi a dos años de mandato del presidente Lasso no se ha visto ninguno de los cambios anhelados; por el contrario hemos visto retroceso en la gestión social y de infraestructura. No es adecuado establecer la naturaleza de un sistema económico por decreto, sin que este haya sentado bases para su desarrollo. En una sociedad como esta, basada en una economía de débil desarrollo, dependiente, por más que luche por un ideal de justicia social es improbable que se sienten bases para una sana distribución de la riqueza y resolver los ancestrales niveles de miseria de la nación. Hace falta diálogo incluyente con todos los sectores sociales no comprometidos con la corrupción y el crimen organizado lograr salir de la postración en que nos encontramos por obra y gracia de nuestra eterna clase política, que no lee bien los tiempos que corren, ni las aspiraciones de la mayoría de la gente.

Mario Vargas Ochoa