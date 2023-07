Discurso lejos de la realidad

La campaña por la presidencia lleva a los candidatos a ofrecer propuestas desconectadas con la realidad que se aproxima. Izquierda y derecha no encuentran una sólida retórica convincente, más parecen estar esperanzados en el respaldo que les genera la imagen de ciertos caudillos o pertenecer a partidos tradicionales. Los votos “no se endosan, se ganan”. Las propuestas deben estar dirigidas a lo inmediato, no a largo plazo, porque el período será corto. Los problemas sociales como narcotráfico e inseguridad no desaparecerán con un nuevo presidente. Los países que ya vivieron estas etapas oscuras son el mayor ejemplo. Pocos hablan de cómo van a enfrentar el fenómeno de El Niño, crear más empleos, para así combatir el narcoestado que ya ha cobrado muchas víctimas. Por ello los votantes deben escoger realidad y no retórica.

Dalton J. Osorno Baquerizo