Que el director de Justicia y Vigilancia del Municipio atienda a Urdesa Central

En Urdesa Central hay aceras despicadas, pedazos de hierro de postes, una caseta vieja, en una peatonal, en plena acera. En las esquinas, el asfalto no llega hasta la acera, constituyendo un peligro para el peatón. En las veredas carteles anunciando un negocio (¿por qué no lo cuelgan en la fachada?). Faltan semáforos. Carros y motos vienen a velocidad de autopista. Lo mismo sucede al querer caminar por el mínimo espacio que hay para el peatón en el puente que une Urdesa con el Centro Comercial Albán Borja: corren tres y cuatro carros, más las motos. Se siente temor de que un carro pierda pista y nos atropelle. Y las barandas están sucias, necesitan limpieza y mantenimiento. Quiero resaltar el artículo del Sr. Florencio Compte Guerrero, que viene justamente a remarcar nuestro pedido: “¿Qué es lo mínimo que pudiéramos esperar de un modelo urbano realmente nuevo para Guayaquil? Primero el tener como eje de la planificación a las personas y no a los vehículos”. Esto implica, ampliar las aceras, respetar los espacios peatonales y desarrollar espacios públicos atractivos, seguros y confortables. Hacer una ciudad para caminar.

Agradecemos a Diario Expreso que hace público nuestro reclamo. Ahora tenemos la convicción de que el Ab. Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Municipio, sí va actuar.

Laura Gómez Serrano