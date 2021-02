¡Dios, salva al Ecuador! Las élites mandan, no tu voto

Con total indefensión, ¿inimaginable shock de millones por el fin de la patria? En el ático y Cubazuela deciden con “acordeón y de morón”. Mangas al reconocer el fraude 2017, debían verse enemigos de Correa y lograron: 1) Sin dictadura, ¿evitaron levantamiento y afuera en un año? 2) Élites de izquierda y derecha fueron con “acordeón” a Carondelet, “todo pacto paga el pueblo con más hambre y miseria”. 3) Hicieron que solo la derecha se vea involucrada, borraron 10 años de saqueo, resaltando la corrupción ¿del traidor? Y el jefe regresa de salvador con sed de venganza. 4) Varios medios fueron “blandos” por la no persecución de Moreno. El CNE inscribió con cédula falsa, no descalificó por la compra del voto, aportes y plan copiado “ilegales” -y sacó a Noboa y Balda-, 6 millones de papeletas ¿pudieron aparecer con apagones en provincias?, a sus anchas por el virus, etc. No tienen un pelo de tontos. ¿Todos aceptaron sin chistar este chiste de sufragio, menos Yaku, que puede ganarles? ¿En el “tira-afloje”, el “CNE de morón” no puede sumar actas? Un buen alcalde comparado con sus sucesores se fue a la Legislatura por ¿el aeropuerto más caro del mundo…?, un Jaime y Dalo que su “no” fue “sí”, más mano verde se acabó el país en 2011. El general que habría ganado la alcaldía en 2019 se quedó calladito como los dormidos quiteños y el capi con buena pega. Gloriosas FF. AA. “lean la Constitución”, su deber es defender la democracia y el Estado de derecho, ningún civil o militar debe acatar leyes y decisiones ilegítimas, dictatoriales y violatorias a la C. Magna de “autoridad competente”, peor de “autoridad ilegítima”. ¿Debieron denunciar a la justicia a los golpistas de 2019? ¿Cómo se someterán -y el país- a quienes les vejaron, atacaron cuarteles e incendiaron con dirigentes indígenas vendidos? El telón del terror socialista-comunista ha caído sobre EE. UU., la Amaruka y el mundo. Marianita de Jesús no se equivocó. La familia civil, militar y creyente a llorar sangre, hambre y muerte. Saqueo y traición al legado del Creador.

Juan Cobo Rueda