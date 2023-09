Volvemos a elecciones con dos candidatos disímiles: Luisa González, que ha ocupado varios cargos públicos amparada por el correísmo, desde sus inicios hasta su último cargo de asambleísta, el cual cesó por la muerte cruzada. Ahora es representante de la Revolución Ciudadana. El otro candidato, un joven académico muy preparado en las mejores universidades de Europa y EE. UU. Ocupó un solo cargo de elección popular en la Asamblea. Hubo ocho postulantes a la Presidencia, número exagerado para gobernar solo 18 meses. La Asamblea conspiró contra todo y Lasso tuvo que claudicar; su dignidad fue mancillada por aquellos que no querían que el país avance, y hoy nos vemos abocados a pedir una luz divina para que cualquiera que gane pueda gobernar en sentido de patria y no de sus propios intereses. El caudillismo, manejado por su líder Rafael Correa, que hasta ahora mueve los hilos de una democracia disfrazada, esperaba un triunfo de Luisa González en primera vuelta. Ahora según encuestas su contrincante subió 30% y casi todos los partidos y movimientos políticos van a apoyar a Daniel Noboa. ¿Va a venir Correa a gobernar otros 10 años?, que no fue un gobierno democrático sino una dictadura parcializada en todos los organismos estatales. ¿Si ganara Luisa González, tendríamos nuevamente a Correa? Falta decisión política de la fiscal general Diana Salazar. Pese a que se han descubierto muchas anomalías contundentes, no pidieron Tarjeta Roja para su extradición y que sea juzgado por la Justicia.

Luis Mario Contreras Morales