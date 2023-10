No tengo bienes ni riqueza. Pernocté por el mundo sin abusar de nadie, respeté y consideré a mis amistades y seguí la huella de mi abuelo, quien fue mi padre, abuelo y amigo. Dispongo de conciencia tranquila y transparente. Mi proximidad con un ser superior divino me hizo pensar lo positivo que es ser buena persona y bien intencionado. Pienso que obré con transparencia y autenticidad. Sé que fui objeto de repudio y rechazo por quienes no entendieron mi personal estilo. Simplemente fui un místico empedernido, de vida casi sacrificada, y sin lugar a dudas me olvidé de hacer dinero, preocupándome por las personas, dejando de lado lo material… Tan solo dejo de herencia un buen ejemplo.

Eduardo Jiménez