Los partidos y movimientos políticos, y en especial los candidatos presidenciales que participaron de la primera vuelta, no se han pronunciado contundentemente sobre a quién apoyarán en la segunda vuelta: a Luisa González o a Daniel Noboa, y de llamar a votar por alguno de ellos como la opción que más le convenga al Ecuador. Los partidos y movimientos políticos deben contribuir a fortalecer la conciencia política, la educación cívica y la formación ciudadana, diciéndole a los electores de los dos finalistas cuál de ellos es la mejor opción, el que más le conviene al país, para administrarlo y para que haya una buena transición para las elecciones de 2025. El problema radica en que estos, en el Ecuador de hoy en día, son meros cascarones electorales y partidos de alquiler que funcionan solo para elecciones. Esa debilidad política se demuestra en el silencio, en no participar públicamente en el debate de los temas más urgentes de la nación. Forzadamente los ecuatorianos tenemos que decidir a quién apoyamos, considerando qué es mejor para nuestra patria, para todos los ciudadanos. Desafortunadamente no tenemos cultura política desarrollada para entender los procesos electorales como escenarios de fuerza, de izquierda, centro o derecha, por programas políticos, por los temas que se discuten, por el modelo de gobierno que se quiere impulsar. En general no tenemos más opción que escoger entre los dos candidatos que se nos presentan en segunda vuelta. Ninguno de los dos no va a resolver los graves problemas que heredan de manera inmediata. El futuro del país hay que comprenderlo con visión más profunda, más amplia, de manera más integral, y no solo verlo desde la forma que nos lo pueden pintar los finalistas. Seguiremos sin cultura de coaliciones políticas electorales y de gobiernos. ¡El futuro de la patria, en esta segunda vuelta, está en todos nosotros, los votantes, los electores!

Mario Vargas Ochoa