Cumbre en Barcelona: el rol de Alex Soros junto a Pedro Sánchez

Lo más rancio, populista y 'selecto' de la extrema izquierda mundial se reunió en una cumbre en Barcelona, España, para ser “faro de luz” contra la extrema derecha.Quique García / EFE

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El anfitrión de la ‘cumbre progresista’ de Barcelona, no fue el presidente de España, Pedro Sánchez. Tras bambalinas no hay un político, sino el acaudalado empresario Alex Soros, hijo de George Soros, presidente de la fundación Open Society, dueña de corporaciones de Wall Street. Ademas de ser aportantes del partido Demócrata en Estados Unidos, los Soros editan los libros ‘antiamericanos’ de Noam Chomsky.

Open Society y su presencia en el evento

A Open Society le urge un nuevo ‘relato’ mediático para la izquierda global tras caer el narcodictador Maduro y ante el potencial fin del castrismo en Cuba. El derrumbe progre se da por campañas pagadas por la mafia clientelar del ‘estado profundo’ asociado al terrorismo islámico que infiltra la ONU y el Banco del Vaticano.

Claves del encuentro y su impacto político

Los sobrevivientes del naufragio zurdo, Sheinbaum, Petro, Sánchez y Lula son muppets de la familia Soros. Estos ‘antiimperialistas’ están en el rol de una corporación especulativa ‘imperial’ competidora de negocios de Donald Trump.

Paul Tapia Goya