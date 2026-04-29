Crisis educativa en Ecuador: padres, Estado y pérdida de autoridad docente
Una reflexión crítica sobre el rol de los padres, el debilitamiento de la autoridad docente y la responsabilidad del Estado en la crisis del sistema educativo
Antiguamente el padre de familia invertía su dinero en la preparación de sus hijos, logrando personas bien formadas, capaces de trabajar o ingresar a la universidad.
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Contratos ocasionales y concursos de méritos y oposición para ingresar al magisterio
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Actualmente los padres no invierten, sino que malgastan en uniformes, zapatos y útiles, y al final obtienen malos resultados. Si los estudiantes salen mal preparados de escuelas o colegios fiscales no es culpa de los profesores, sino de los mismos padres, que se enojan cuando el maestro reprende, y lo denuncian ante el distrito. Parece mentira: una maestra fue sancionada por alzar la voz a un alumno.
Responsabilidad política y deterioro del sistema
Los mandatarios, desde Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el actual presidente Daniel Noboa, han contribuido a un sistema que no garantiza una buena preparación, lo que facilita la manipulación.
Ecuador
UNE denuncia crisis educativa y pide alza salarial para docentes a pocos días de inicio de clases
Freddy Josue Andrade Andrade
El debilitamiento del rol docente
La Unión Nacional de Educadores ya no se mantiene firme como antes en la defensa de los maestros. Hoy se ha perdido el respeto al docente, quien incluso cumple funciones adicionales por las leyes vigentes. Es necesario que la UNE exija que matrículas, nombramientos y recursos queden en las instituciones educativas.
Esperemos que los padres reflexionen, respalden al maestro y que las autoridades modifiquen leyes que perjudican el futuro de nuestra patria.
Gualberto Arias Bonilla