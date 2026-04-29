Crisis educativa en Ecuador: padres, Estado y pérdida de autoridad docente

La autoridad docente y el rol de los padres en el aula reflejan la tensión actual del sistema educativo.Imagen generada con IA

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Antiguamente el padre de familia invertía su dinero en la preparación de sus hijos, logrando personas bien formadas, capaces de trabajar o ingresar a la universidad.

Actualmente los padres no invierten, sino que malgastan en uniformes, zapatos y útiles, y al final obtienen malos resultados. Si los estudiantes salen mal preparados de escuelas o colegios fiscales no es culpa de los profesores, sino de los mismos padres, que se enojan cuando el maestro reprende, y lo denuncian ante el distrito. Parece mentira: una maestra fue sancionada por alzar la voz a un alumno.

Responsabilidad política y deterioro del sistema

Los mandatarios, desde Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el actual presidente Daniel Noboa, han contribuido a un sistema que no garantiza una buena preparación, lo que facilita la manipulación.

El debilitamiento del rol docente

La Unión Nacional de Educadores ya no se mantiene firme como antes en la defensa de los maestros. Hoy se ha perdido el respeto al docente, quien incluso cumple funciones adicionales por las leyes vigentes. Es necesario que la UNE exija que matrículas, nombramientos y recursos queden en las instituciones educativas.

Esperemos que los padres reflexionen, respalden al maestro y que las autoridades modifiquen leyes que perjudican el futuro de nuestra patria.

Gualberto Arias Bonilla