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Han pasado muchos años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en 2010. Muchos profesores graduados en la Universidad de Guayaquil, en distintas especializaciones, llevan años trabajando en unidades educativas y escuelas del país. A pesar de su experiencia y títulos, no han logrado obtener nombramiento y continúan bajo contratos ocasionales del Ministerio de Educación, donde reciben un sueldo y asignaciones, pero no se reconocen sus años de servicio, lo cual resulta injusto. Estos contratos no deberían renovarse cada año, ya que es antijurídico, pero las autoridades no actúan. Docentes con 15 o 20 años de trabajo aún deben concursar por un nombramiento. ¿Dónde están sus derechos? Muchos están cerca de jubilarse sin estabilidad. El maestro ecuatoriano vive en indefensión, sin posibilidad de mejorar salarialmente por categorías debido a su condición contractual. Si queremos educación de calidad debemos valorar a quienes han dedicado su vida a la docencia.

Contratos ocasionales y falta de reconocimiento laboral

Lamentablemente, el sistema permite que personas sin título ingresen a enseñar, mientras docentes formados durante años siguen contratados. Incluso se asignan materias fuera de su especialización, como filosofía, impartiendo matemáticas o química, lo cual es inapropiado.

El magisterio se ha llenado de profesionales de otras áreas que dictan materias básicas. Es necesario respetar el derecho de los docentes contratados a obtener su nombramiento, pues lo han ganado con años de servicio. El Estado debe reconocer su trabajo con dignidad y justicia. Además, existen problemas de gestión: autoridades sin preparación adecuada, falta de empatía y decisiones arbitrarias.

Falencias en el sistema educativo y asignación docente

Los rectorados deben ejercerse de manera presencial y responsable. Es urgente mejorar la administración educativa y designar autoridades competentes.

La educación debe priorizar la calidad sobre la cantidad. Hoy enseñar se ha vuelto difícil, y el trato hacia los docentes refleja una falta de respeto. Es momento de que las autoridades tomen decisiones que transformen realmente el sistema educativo.

Alexander Wladimir Frías G.