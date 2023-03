El Cotopaxi se despierta

El Cotopaxi tiene alarmados a los GAD municipales que buscan proteger la vida y bienes de los habitantes de sus territorios. Instalan alarmas, hacen simulacros, capacitan a la gente, etc. Muy bien, pero no hay planificación de obras de protección física. El Instituto Geográfico (IG-EPN), en uno de sus estudios estima 4 escenarios eruptivos, cuyos volúmenes laháricos estimados son: a) 1-3 millones de m3, b) 10 millones de m3, c) 30 millones de m3 y d) 60 millones de m3; la probabilidad histórica de mayor opción está entre los escenarios c) y d). Apoyados en los mapas de peligro volcánico, los entes municipales deben proyectar obras de mitigación. El GAD Municipal de Latacunga ha planificado construir lagunas artificiales que permitirán retener cierto volumen de lahares. Para el flanco norte del volcán (valle de los Chillos) el IG-EPN estima se escurrirán 12-14 millones de m3 de lahares, canalizados básicamente en los ríos El Salto, Pita y Santa Clara; en el origen de los dos primeros está la llanura de Limpiopungo, cuya topografía semiplana favorece la construcción de canales transversales que mermen el volumen de lahares que llega a los ríos. En el sitio la caldera se puede abrir el codo para disminuir el caudal del río Santa Clara, el que mayor daño haría a la población sangolquileña. Aguas abajo de la caldera, en los ríos Pita y Santa Clara, se pueden abrir canales que dividan el caudal de sus cauces, bajando el riesgo de desborde en el valle de los Chillos. Sí hay alternativas de defensa física señores del Gadmur.

Marco A. Zurita Ríos