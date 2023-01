Para construir convivencia armónica no se necesita cemento

La violencia e impiedad de hechos delictivos ocurridos en Guayaquil, para algunos es retroalimentación para cometer actos execrables, como envenenar a animales inocentes. El 04-ene-2023 envenenaron a mi gatiahijada Jazmin, hija de Rosita, cuya sublime historia de amor maternal Diario EXPRESO publicó el 13-dic-2022. Su alimentación y cuidados veterinarios son exclusivos de mi peculio, el disfrute del medio ambiente lo hacen en lugar público y en casas privadas, donde tienen la respectiva autorización de los dueños, por lo que afectación o irrespeto de ninguna índole existe. Algunos exigen a boca llena ser llamados por sus títulos profesionales en vez de sus nombres y juzgan de ladrones a hombres humildes y trabajadores como los vendedores de frutas, pero cuando envenenan gatos son santos. Esta acción refleja el trastorno de personalidad antisocial, la cual tiende a efectuar comportamientos contrarios a las normas sociales e incluso a las leyes, e ignorar derechos ajenos en favor de los propios, conforme lo cita un estudio publicado en la revista Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law en 2002. Vivimos en sociedad, no en islas desiertas; trabajar en construir cultura de paz y convivencia armónica es oportunidad que no podemos desperdiciar. La Biblia en Santiago 3:18 dice: “y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz”, por algo será.

Ec. Marysol del Castillo