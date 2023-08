Compromiso crea responsabilidad

Fui al banco y vi a un lindo ejemplar de rottweiler macho caminando en la calle junto a una persona, a quien le indique que por favor limpiara las evacuaciones líquidas generados por la mascota y me dijo: “este perro es de triquimoki. Ya le he dicho a la mamá de él que lo lleve al veterinario pero la señora insiste que lo haga el hijo para que aprenda responsabilidad. No sabemos cuándo será pues él duerme todo el día. Ellos tienen plata para pagar, solo falta quien lo lleve”. La Biblia en Proverbio 3:28 nos dice: “No digas a tu prójimo: Ve, y vuelve, y mañana te daré; cuando en tu poder tienes para darle hoy”. Los animales no hablan ni tienen dinero para movilizarse e ir al veterinario.

Marysol del Castillo