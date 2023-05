El COE, el Ministerio del Deporte y los Juegos Bolivarianos

Desde marzo vienen dándose noticias sobre desacuerdos relacionados a la organización de los Juegos Bolivarianos entre el COE y el Ministerio del Deporte. El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, criticó que aún no se ha reunido el comité organizador de los juegos para el 2025 en Guayaquil, y asegura que solicitó a Odebo convocar a reunión pero le manifestaron que no es su función. ¿Quién presentó el expediente ante la Odebo? El COE, representado por Jorge Delgado, responde a la Odebo. Otro escenario de discordia entre ambas autoridades es el presupuesto, que se definió en $ 25 millones, oficialmente, y lo presentó el COE con aval del Gobierno y la Alcaldía de Guayaquil. Después de un año aumentó a $ 51 millones. El 21 de enero Palacios preguntó: ¿Puedo hacerme cargo de los Bolivarianos 2025? La Odebo respondió que no, que era responsabilidad del COE mediante aval del presidente Lasso. Hasta el 23 de marzo, Guayaquil no ha sido formalmente notificada como sede de los Juegos Bolivarianos. Por otra parte, el COE informó que el comité organizador está conformado por el COE, Ministerio del Deporte, Prefectura del Guayas y Alcaldía, representantes de los atletas y de las empresas patrocinadoras. El 26 de marzo el ministro dijo “que el COE y las federaciones reclaman por sus presupuestos para desestabilizar al gobierno de Lasso”. Diario EXPRESO dio la primera noticia el 12 de marzo sobre el acuerdo entre el COE y Ministerio del Deporte, y que los Bolivarianos serán en la primera semana de mayo de 2025. Sería terrible perder la organización de los Bolivarianos. Hay deportistas que han ganado muchas medallas y los juegos también son necesarios para el progreso de la ciudad y el país.

Robespierre Rivas R.