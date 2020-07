Los ciudadanos siempre estarán esperando días mejores

Recuerdo a Maquiavelo cuando habla acerca de que el pueblo es prudente en sus elecciones porque es amante de la libertad, menos víctima de las pasiones, porque no es su deseo mandar sino tener libertad y seguridad.

Nunca Maquiavelo dijo la famosa frase: “El fin justifica los medios”. Esto es invento del sobrino de un enemigo del pensador. La feria de la alegría no existe, la Navidad es para todos, tampoco. Es tiempo de necesidad de armonía con el reconocimiento de las diferencias personales, no digo políticas porque creo que no están las ideologías jugando y de eso no se trata pues nadie tiene la sartén por el mango.

No podemos apelar a días gloriosos o gobiernos majestuosos en quienes aferrarnos, es necesario por lo menos recordar a los próceres que nos independizaron antes que los conflictos nos desgarren como nación.

Existen voces que piden el estudio de cívica, ética, moral, etc. No estoy en desacuerdo, sin embargo, esto es a largo plazo y lo que se requiere son soluciones inmediatas, para ayer.

Nadie creerá en las próximas campañas en ofertas de trabajos, viviendas, etc. Es necesario y prioritario entregarles a los votantes la seguridad de que no seguirán robando. Recordar que el poder político cumple una función: imponer el interés general sobre los deseos insaciables de los hombres.

Ab. Franklin Lituma Manzo