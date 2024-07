Cartas de lectores: ¡Vías estatales desatendidas!

Si las carreteras de primer orden no están en buenas condiciones no se puede facilitar la comercialización

Los chimboracenses seguimos esperando con impaciencia que el Gobierno actúe con responsabilidad y seriedad en la rehabilitación y mejoramiento de las carreteras estatales, que siguen en pésimas condiciones, deterioradas y peligrosas para el tránsito vehicular y peatonal. Chimborazo continúa relegada y desatendida por las autoridades del Gobierno Central; sus representantes provinciales en las entidades gubernamentales competentes no han tenido la capacidad suficiente y la buena voluntad para gestionar y exigir con valentía que se atienda esta imperiosa necesidad. Si las carreteras de primer orden no están en buenas condiciones no se puede facilitar la comercialización de la producción agropecuaria en distintas provincias del país, y el turismo y la economía se estancan. Para conocimiento del presidente Daniel Noboa, necesitan ser rehabilitadas de urgencia las siguientes vías: Balbanera-Pallatanga-Cumandá; Cebadas-Atillo-Macas; Calpi-San Juan-El Arenal, Alausí-Sibambe-Huigra-Piedreros, San Luis-Punín-Flores-El Socavón-Guamote, y la Guamote-Alausí-Chunchi.

Arturo Lara Noriega