¿Chile, Luz de América?

Chile dijo no a la nueva Constitución. ¿Vieron lo que ocurre en Venezuela, Argentina, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia? Saqueo, pobreza, desempleo, delincuencia, destrucción de libertades e instituciones de derecho, que incluye a militares y policías? Nació de la violencia y la desestabilización de 2019. El odio y mentiras del progresismo regresivo no fueron suficientes ni mejores a la Constitución de Pinochet de 1980? Con reformas para el desarrollo de un país casi del primer mundo, de un Estado de derecho donde las autoridades tienen la obligación de servir a los ciudadanos y no servirse del poder, como hacen los camaradas sin independencia de poderes y no-justicia. ¿No pudieron esconder lo que pasa en el mundo, donde la familia creyente y la sociedad son atacadas por el adoctrinamiento zurdo y las ideologías? Igual que la miseria, esclavitud y muerte de 63 años en Cuba vs. las bases para el desarrollo de Pinochet en 17 años. ¿Por plurinacional y dictatorial con careta de democracia? Un contundente no -más del 60%- fue dado a la novelería constituyente. El SSXXI cuando alcanza el poder no lo deja, mintiendo, chantajeando, con leyes ilegales, silenciando e imponiéndose con violencia, golpismo y delincuencia.

Nos sometieron 15 años y medio, con el Partido Social Cristiano, Lasso, ministros y otros. Callan y desinforman. La prensa libre no existe en el totalitarismo. Controlan la función electoral y se ufanan de ganar elecciones (amañadas, desinformando, con trolls, eliminando y/o con candidatos comprados, etc.). Stalin: quien cuenta los votos elige.

Juan Carlos Cobo Rueda