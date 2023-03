Caso del general Gabela

Han transcurrido más de 12 años y meses (diciembre del 2010) en que fue asesinado vilmente el general Jorge Gabela, al pie de su domicilio.

Recién hace pocos días desde que ocurrió dicho hecho, se cumplen 15 días que concedió la Corte Constitucional a la Presidencia de la República para conformar un comité para conocer este caso.

Según el fallo, este comité será el responsable de la coordinación con el perito Roberto Meza (profesional que hizo el informe y que fue contratado específicamente para este caso), para que, en el plazo de tres meses, contados a partir de la notificación de la sentencia, se entregue a la viuda del general una copia del tercer informe original, con las certificaciones que aseguren su validez.

En el Gobierno más nefasto y corrupto que tuvo este país, por espacio de 10 años (2007 – 2017) se adquirieron helicópteros Dhruv para la Fuerza Aérea.

Dicho general habría denunciado anomalías en la compra de estos helicópteros.

El tiempo le dio la razón al general, porque algunos de esos helicópteros se cayeron aquí en el país y hubo pérdidas humanas.

Lo que no se entiende todavía hasta aquí es por qué cuando se contrata a un profesional independiente para que realice un trabajo específico, técnico y profesional de auditoría forense, en este caso, por parte del perito Meza, este debió haber conservado y guardado en sus archivos y documentación confidencial (en su laptop) los tres informes que dijo que hizo y no dos como se dice, que los entregó a la Presidencia de la República de aquel entonces.

Las personas que sabemos cómo se manejan estas cosas con absoluta confidencialidad y con mayor razón si es que el contrato que hizo el perito fue con el Estado ecuatoriano, debió haber facturado y haber entregado completos los informes para que entonces pudiera recibir el saldo que se le adeudaba, por concepto de honorarios profesionales.

Esperemos que el perito, a estas alturas, no diga que no hubo un tercer informe o que él lo borró debido a todo el tiempo que ha transcurrido, y que ya no lo tiene.

Roberto Flores