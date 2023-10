Cartas de lectores : Sugerencias para la Casa de la Cultura Ecuatoriana

Es de imaginar que las funciones y atribuciones que actualmente rigen en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CEE) están establecidas dentro de sus reglamentos; ello no obsta para que, como ecuatoriana amante del arte, la ciencia y la cultura y participante en el ámbito cultural, haga un acápite con sugerencias que, personalmente, me parecen importantes. Pienso, modestamente, que es evidente la falta de incentivos y la desmotivación que sufrimos los artistas dentro de los diferentes ámbitos, por parte de esta importante institución responsable directa de la cultura. Hace falta que, periódicamente, se realicen festivales, recitales poéticos, coros infantiles, presentación de libros y obras de arte, exposiciones, concursos de diferente naturaleza, etc., organizadas, promocionadas y difundidas por esta entidad. A decir de muchos artistas y promotores de cultura, la CEE debería contar con una base de datos en la que consten los nombres y más detalles de todos los artistas, intelectuales y representantes en los diferente rubros y ámbitos de la cultura ecuatoriana, con el fin de realizar estas convocatorias, homenajes y más actividades inherentes al arte y la cultura, los cuales deberán programarse periódicamente cuando aún están vivos y pueden disfrutarlo. Los homenajes ‘post morten’ no tienen sentido ni validez y, por desgracia, es lo que se acostumbra entre los seres humanos.

Fabiola Carrera Alemán