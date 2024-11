Un mal se propaga sin control: el silencio de los buenos ante la maldad. Nos mienten con cinismo en nuestra cara y no hacemos nada por cambiar a la sociedad, hemos normalizado la conducta deshonesta. No te quedes callado ante una injusticia porque serás cómplice de un delito. Tan culpable es el que calla, como el que lo comete; la única alternativa que tienes para redimirte, es levantar tu voz de protesta para que tomen conciencia. No te hagas el desentendido. Las circunstancias que he vivido me han enseñado que la verdad duele decirla y vivirla, pero da libertad y una razón para vivir diferente. Si no sabes cómo vivir con integridad, comienza haciendo lo que es correcto; el primer paso no es fácil, demanda sacrificio. Levanta la frente con dignidad y cordura, di basta, hasta aquí llegó la corrupción. ¿Qué sucede cuando callan los justos? ¿Por qué necesitamos decir la verdad? ¿Cuál es la razón que guía tu existencia? Me duele el silencio de los justos, porque cuando callan el mal se apodera del corazón, y la sociedad pierde su conciencia. Salmos 94:17...Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero