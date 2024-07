Ha causado sorpresa la presentación del artículo del 26/06/2024 de EXPRESO, del periodista Roberto Aguilar, a quien he considerado un profesional extremadamente centrado, muy acucioso y objetivo en sus artículos de opinión. Media página del Diario se dedica a objetar el retiro de visa de la periodista cubana Alondra Santiago. Quien la lee pensaría que es el abogado defensor de la mentada periodista. Su argumento más fuerte: que el Gobierno mantiene un informe del caso en forma reservada. Para el concepto de mucha gente, estos casos delicados deben hacerse con reserva, estudiando y analizando todas las implicaciones que se derivan de las actuaciones de Santiago. Sr. Aguilar, ¿por qué otros gobiernos del mundo mantienen reserva sobre retiros de visa? EE. UU. se la ha retirado a mucha gente, incluida la actual vicepresidente. Es potestad de un Estado otorgar una visa y también retirarla, sin ninguna obligación de dar explicaciones. La periodista Santiago ha hecho uso y abuso de las concesiones que le ha hecho el Estado ecuatoriano al concederle visa de residencia. Todos los países que la conceden imponen a sus otorgantes condiciones para el efecto, entre otras, no hacer política en el país otorgante, no afectar con sus políticas ideologizadas al gobierno y no alterar el orden público. Hay algo más sobre la pésima actuación de una persona extranjera beneficiada con la visa de residencia: hacer burla de los valores sagrados, de los símbolos patrios (bandera, escudo e himno nacional). ¿Por qué no hace lo mismo en Cuba, de donde es originaria? Tenga por seguro que estaría en una mazmorra, en un sitio de reclusión. Igual en otros países donde existe autoritarismo hasta con sus propios connacionales. Ecuador lo menos que puede hacer es retirarle la visa y pedirle que abandone el país. Esta actuación del Gobierno es digna de felicitación pues vemos que hay un presidente que hace respetar la Constitución, las leyes y la soberanía del Ecuador. No podemos aceptar que en nuestro propio país vengan personas a tratar de mancillar y humillar, a quitarle la dignidad de todo un pueblo. El periodista Aguilar, que muchas veces ha sido digno de admiración y respeto, se convirtió en abogado de una mala residente extranjera, que solo por razones ideológicas recurre a la diatriba y la burla. Muy bien hecho el haberle retirado la visa. Quien escribe conoce del tema; me respalda mi diplomado en Relaciones Internacionales bien ganado en Flacso Ecuador.

José Agustín Arias Osejo