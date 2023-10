Los ecuatorianos se pronunciaron en las urnas eligiendo a su nuevo mandatario, al señor Noboa, con resultados entregados por el CNE. El desafío que tiene es enorme, con solo año y medio para desarrollar su programa ofrecido, es decir, que las prioridades deben ser Ecuador y no las componendas políticas, ni personales. Llegó a la presidencia con buena preparación, en ciencias administrativas, organizacional, pública y en comunicación pública y gobernanza, con 17 años, de experiencia en negocios y con dos años cono asambleísta. Por ello, todos esperamos, lo antes posible, que el país retome el rumbo, un país que está quebrado y a la deriva. El honor de haber recibido los votos de una gran mayoría de los ciudadanos debe ser correspondido con el cumplimiento de sus ofertas en las campañas; si estos no se cumplen, el pueblo y la oposición estarán atentos. Es decir que la nueva planificación bien estructurada de su gabinete, con personas jóvenes, honestas, con voluntad de trabajo, pero también con personas con experiencia en política social, económica y seguridad. Pero lo más importante es que el nuevo presidente no cometa los errores del gobierno saliente, que lo llevaron al fracaso, nombrando a personas ineptas, incompetentes, politiqueros baratos y corruptos. Es decir, procurar rodearse de gente honesta y capaz.

En el corto periodo que tendrá, el naciente gobierno requiere de sabiduría para actuar, gobernar y suficiente personalidad, para enfrentar la compleja realidad nacional.

El país vive momentos críticos en lo político, económico, social e institucional; eso demanda claridad de ideas y definiciones para enfrentar una problemática diversa y al mismo tiempo profunda.

Daniel Noboa debe ser un líder joven que tome decisiones por convicción propia. Un líder cuyo combustible sea el éxito personal y el de su pueblo. Los riesgos están anunciados, tendrá un año y medio para cumplir sus propuestas. Desde este medio de comunicación le deseamos todos los éxitos, que también serán los nuestros.

Robespierre Rivas Ronquillo