La Asamblea Nacional aprobó el 6 de febrero la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Uno de sus artículos reza que el IVA pasa del 12 al 5 % para los materiales de construcción del sector inmobiliario, artículo que ha dado lugar a especulaciones. Constructores positivos reaccionan diciendo que la medida debe ser aplicada también a los insumos del material, porque la rebaja del IVA afecta al precio de venta. El vendedor para no perder, modifica los costos hasta igualar a la rebaja, bloqueando el espíritu de la ley. Por otro lado, el comprador de la vivienda no conoce el valor de la rebaja y menos su aplicación en el precio que le pide el constructor. Estas y otras inquietudes deben ser aclaradas en el reglamento de la ley. El siguiente estudio puede servir de referencia para aquello.

En la cadena de valor de la industria de la construcción intervienen vendedor y comprador. El primero arma su precio de venta y por ley debe añadir un porcentaje de este (IVA), valor que no es de su propiedad; debe entregarlo al SRI. En cambio, para el comprador el IVA es un costo que debe añadir a su precio de venta para que siga la cadena. El IVA para el vendedor no es costo, es retención; para el comprador es costo, en consecuencia el cambio de porcentaje del IVA no afecta al primero pero sí al segundo (que el error de los constructores sea de buena fe). Para analizar el efecto de la rebaja del IVA en el sector inmobiliario se considera una obra destinada a vivienda, cuyos tipos son: casa aislada, casa en conjunto y departamento. Los componentes del precio de venta son: terreno y construcción. Se considera una relación de áreas terreno/construcción de 2,5/1, 2/1, 1/1 y un costo estimado de 150 $/m2 para el terreno y 800 $/m2 para la construcción. Ejemplo, en una casa aislada de 100 m2 de construcción y costo $ 80.000, terreno de 250 m2 y costo $ 37.500, el aporte es 68 % y 32 % respectivamente. La estructura de costos de la construcción es: mano de obra 25 %, materiales 70 % y equipos 5 %; luego la participación absoluta de los materiales es 48 % y la rebaja igual a 3,3 %. Con este procedimiento se obtienen las rebajas para la casa en conjunto igual a 3,6 % y para el departamento 4,1 %.

Marco A. Zurita Ríos