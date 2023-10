Cartas de lectores: Otro publicó mi carta

No estoy en edad para participar en política, pero sí puedo escribir cartas que a los políticos les caen como piedras. Lo más extraño que me ha ocurrido fue escribir el 25 de agosto una carta titulada: Ecuador país socialista; la envié a El Comercio de Quito, a El Universo y a Expreso. El Comercio la publicó íntegra el 28 de agosto; el mismo día, El Universo publicó un extracto, pero el 4 de octubre otro me eliminó como autor y la publicó en El Universo y en Expreso con su nombre. Primero dice que el aumento salarial de Correa en 2008 benefició a un 35 % de la población con empleo fijo, que es su voto duro, pero dejó a 65 % en la informalidad, vendiendo baratijas para sobrevivir. Segundo: no he oído a ningún economista decir que hay que reducir el tamaño del Estado para proteger la dolarización, pues si la deuda crece y supera el margen de crecimiento económico, estamos en problemas y esto puede explotar. Tercero: el Gobierno no entiende que la narcodelincuencia no es delincuencia común, tienen armas y entrenamiento militar, y su arma más poderosa es el dinero; con él se están tomando la Justicia, la Asamblea, sectores de la Policía y de las FF. AA. El nuevo presidente debe entender que esto es un estado de guerra, asumir las facultades extraordinarias para casos como este y someterlos a la fuerza y justicia militar. Hoy las guerras modernas ocurren dentro de las fronteras de un país. Respecto a la carta, lo importante para mí fue el mensaje, y el transcribirla lo considero un halago, pero me preocupa la suplantación de identidad.

Juan Orús Guerra