Cartas de lectores | Presidente Lasso: cumpla con el sector eléctrico

Se iniciaron los racionamientos y se declaró el 17 de octubre la emergencia en el sector eléctrico, lo que amerita priorizar los problemas. La electricidad es un tema técnico pero está manejado políticamente por EMCO EP. Su presidente con superpoderes es jefe de los ministros que manejan las empresas públicas. EMCO EP designa a las autoridades de Celec EP, CNEL EP, etc. y tiene poder de acción e influencia sobre ellas. Este absurdo genera falta de empoderamiento para los ministros, sin autoridad, pero responsables de su sector. Los tres líderes: presidente de EMCO, ministro de Energía y viceministro de Electricidad, son abogados y expertos, pero no en electricidad. Y el sector eléctrico no tiene ministerio; el viceministro de Electricidad es subordinado al de Energía, experto en petróleo, sin experticia ni tiempo para manejar tres ramas tan importantes. Estos dos grandes problemas estructurales deben ser resueltos por el presidente Lasso, ya que él potencializó EMCO EP y ofreció en campaña la escisión del Ministerio de Energía en Electricidad, Petróleo y Minas. Emitió en octubre de 2021 el Decreto Ejecutivo # 238 para promover la inversión privada en el sector eléctrico, definiendo plazos de cumplimiento de sus disposiciones, lamentablemente las autoridades, en especial la nefasta agencia de Regulación y Control, no cumplieron y deberán responder a organismos de control por su inacción. Quizás la emergencia eléctrica sea el detonante para que el presidente Lasso reaccione e inicie el renacimiento del sector eléctrico.

Mauro Intriago Legarda