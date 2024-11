Cartas de lectores | Un pésimo servicio

Hace más de un mes que tenemos cortes de energía eléctrica. De las 14 horas que no contamos con este servicio, durante 11 horas no hay señal de una compañía de telefonía que es la que mayor numero de usuarios tiene. Es un pésimo servicio. No se puede ni hacer llamadas, ni mandar mensajes de texto, ni enviar mensajes de WhatsApp. No hay Facebook, ni Instagram, ni TikTok. No funciona ninguna red social. Estamos totalmente incomunicados y ni siquiera se pronuncian dando disculpas por el mal servicio. Ganan millones con los usuarios que tienen a nivel nacional.

El Gobierno debe tomar medidas ya que somos muchos los perjudicados.

Matilde Manzo Lara