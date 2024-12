La Navidad es para siempre, no dura solo un día, porque amar, compartir y dar no son cosas que se guardan como campanas, luces y oropel en una caja sobre un estante. El bien que haces por los demás es el bien que te haces a ti mismo. ¿Cómo definimos la Navidad? Es la Navidad en el corazón lo que llena de Navidad el aire. La magia de la noche de Navidad es poder convertir nuestros sueños en realidad. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. ¿Qué es una cita poética sobre la Navidad? “La Navidad siempre hacía ruido. Cada vez hacía ruido, misteriosamente, con papel plateado y dorado, papel de seda y una gran cantidad de papel brillante, decorándolo todo y ocultándolo todo y dando una sensación de extravagancia desmedida.” ¿Cuánto dura la Navidad? Navidad es sinónimo de servicio. Para las personas buenas la Navidad es permanente. Los malos no han conocido ni conocerán jamás a la Navidad.

Alfredo Cepero