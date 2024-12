Una Navidad con Jesús es lo que necesitamos celebrar para no tener la expectativa de solo recibir. Busque la manera de ayudar a su prójimo, así lo que cree tendrá sentido y será consistente. ¿Cómo se debe celebrar la Navidad correctamente? Una Navidad con Jesús lo ayudará a comprender, que el mensaje del Evangelio sigue vigente; los verdaderos creyentes son sensibles y solidarios. Más que cantar un villancico navideño, mire la necesidad y haga algo por suplirla. Una Navidad con Jesús revive la esperanza, el justo vive por la fe y vive lo que está creyendo. No se deje embaucar por la publicidad engañosa, quieren sacar provecho de alguna manera. La Navidad es Jesús y es el centro de la predicación. Una Navidad con Jesús le dará el enfoque. Concéntrese en hacer el bien y ser generoso, no esperes el agradecimiento de nadie; todo lo que vaya a dar causará impacto. Dele el abrazo más fuerte a su familia y sea feliz. Si Jesús es el centro de la Navidad, la celebración tiene su razón de ser, caso contrario solo es una fiesta más. ¿Cuál es la causa de la Navidad? ¿Por quién celebramos la Navidad? ¿Cuándo se distorsionó el mensaje? Isaías 58:8... Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero