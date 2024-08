Estamos en la era de las narcodictaduras y los narco-estados. No podemos continuar con propuestas populistas como: ahora le toca al pueblo o pan, techo y empleo. Hoy enfrentamos a una serpiente venenosa. Si no le cortamos la cabeza, si continuamos con propuestas populistas, solo le sacaremos unas escamas, pero la serpiente muda. Mudó en Lasso, en Noboa y sigue incólume, inalterada; si le permitimos continuar, seremos engullidos por la serpiente que ha esparcido su veneno en todas las instituciones públicas para destruir nuestra existencia. Con el ejemplo de Venezuela debemos alertarnos y reaccionar. Ningún sistema por perverso que sea puede enfrentarse a una nación que hace lo correcto y no se rinde en su propósito. Hacer lo correcto es destruir primero el narco-estado y luego restaurar la república, recuperar la patria. Cualquier otra propuesta es demagogia irresponsable. Es funcional al narcoterrorismo. Es antipatria. La lucha es del bien contra el mal. Vencemos al mal o nos destruye a todos y la patria que nos legaron los abuelos de nuestros tatarabuelos desaparece.

Orlando Amores Terán

Movimiento Libertario Ecuatoriano