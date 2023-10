Cartas de lectores: No se llene de gente, presidente

Cuatrocientas personas deben ser elegidas por el presidente para ocupar los niveles directivos, ejecutivos y de apoyo -asesores-, quienes deben liderar al nivel operativo a los servidores públicos de carrera, que conocen el territorio, procesos, normas administrativas y legales. Los secretarios de Estado, directores, gerentes y asesores pueden trabajar con las y los valiosos servidores públicos, profesionales o no, que le van a ayudar no solo a contratar a tiempo -ejecutar el presupuesto- y a continuar lo que esté bien, pero fundamentalmente a liderar, con esa burocracia, los cambios fundamentales que precisa el país. Aunque no se reforme la Ley Orgánica de Servicio Público y la de Empresas Públicas, con el menor número de funcionarios políticos de libre remoción puede precaverse de palanqueos, intentos de modificaciones de términos de referencia y tener el mejor clima laboral para alcanzar los mejores índices de eficacia, eficiencia, oportunidad, calidad y cobertura. Sí se puede.

Diego Fabián Valdivieso Anda