No les creas a quienes te dicen que no puedes.

Si tienes un poco de fe, como un grano de mostaza, lo que parece inalcanzable será alcanzado; no te dejes desanimar por nada ni por nadie.

No les creas cuando te digan que no eres capaz. Si tienes la disposición de aprender y luchar, con perseverancia y sacrificio llegarás a la meta; serás un conquistador de sueños, sé valiente.

No les creas, quienes se conforman son pesimistas, quienes no tienen aspiraciones viven en la mediocridad. Cuando te esfuerzas puedes ver el fruto, no te rindas ante las circunstancias que vives.

No les creas, vendrán los problemas para ayudarte, se desarrollará tu potencial y tu creatividad; mira más allá de lo que estás mirando, aparecerán nuevos desafíos para crecer.

No les creas, no les hagas caso, oye a tu corazón, escucha los buenos consejos de tus padres, pon atención a quienes desean lo mejor para ti. Sobre todo atiende a la voz de Dios, serás bendecido.

¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cuáles son los desafíos que tienes? ¿En qué crees y en quién crees? Cuando sabes escuchar, no cometerás el error, tendrás la razón que te motiva, para llegar adonde debes. Marcos 9:23...” Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Juan 11:40... Jesús le dijo: ¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero