Cartas de lectores | Kaviedes: tomos somos iguales ante la ley

Varios medios de comunicación, principalmente redes sociales, informaron sobre el altercado ocasionado por el futbolista Kaviedes, quien en estado de ebriedad, según se observa en varias publicaciones, habría robado un ‘pincho’ a un vendedor callejero de Tena, negándose a pagar, pese al reclamo del dueño del negocio. Se presentan dos miembros de la Policía para poner orden, ante lo cual habría reaccionado con braveza el jugador, reclamando que se le quiere cobrar por no saber quién es él. Lo relatado ha recibido la defensa de varias personas, casi protestando de la acción policial por no entender que el futbolista estaba ebrio y que por ello no debían llevarlo detenido. Vale recordar algunas normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución señala en el numeral 2 del art. 11 que “todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos y deberes”, lo cual está respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concretamente los arts. 1 y 2, que determinan que “todos nacemos libres e iguales (ante la ley)” y que “todos gozamos de los derechos proclamados (en esta declaración)”, por lo cual no hay razón para que se pida un tratamiento especial solo por su condición de deportista conocido. Si Kaviedes esperaba que se lo trate con deferencia pese a su comportamiento reprochable al hurtar un pincho a un pequeño vendedor, en el mejor de los casos debería sancionárselo conforme dispone el art. 209 del Código Penal vigente, al no superar el hurto el 50 % de un salario básico.

Iván Escobar Cisneros