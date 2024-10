Ha quedado en evidencia la gravedad de la crisis en todos los órdenes de la vida nacional. Como nunca se ha manifestado la incompetencia e irresponsabilidad por desconocimiento en la gestión y administración pública por parte de entidades, instituciones y funcionarios a cargo de ellas. No se pueden atender las necesidades básicas para el desarrollo al destinar $ 11.600 M para amortización de deudas, más $ 5.000M de déficit fiscal. Se aproxima un choque interno. El Ministerio de Energía y Minas, que va por su cuarto titular, a septiembre de este año ejecutó apenas 23 % del presupuesto codificado de un total de 63M, y según el exministro Fausto Ortiz el programa de Modernización y Renovación del sistema eléctrico, con presupuesto de $10M, ha recibido solo cinco mil dólares. Creen que así se puede salir de las tinieblas eléctricas. De otro lado, la evolución de la ejecución presupuestaria en obra pública e inversión a junio de 2021 fue de $ 1.273M y a junio de 2024 de $276M; el Ministerio de Educación ha ejecutado 37 % ($1.699M de un total de $ 4.614M, que en sueldos ha representado 89%), y el Ministerio de Salud ha ejecutado 66 % ($ 1.437M en sueldos, de un total de $ 4.228M); ambos no han ejecutado ni 1% en lo importante, que son bienes de larga duración. Y así se puede continuar enumerando la pésima e insuficiente gestión en las carteras de Estado. Agricultura y Ganadería ha cumplido solo 27,2 % ($ 28M de un total de $ 102,8M). Esta es la realidad, de acuerdo a cifras del Ministerio de Finanzas. El FMI estimó para el presente año un crecimiento del 0,1 % pero con la crisis energética las previsiones son negativas. Tres elementos claves para tener una referencia: el crédito de la banca privada, las ventas locales y la venta de vehículos. Las importaciones de materias primas industriales cayeron 3,3 % y en dólares de 11,3 % hasta abril; sin considerar septiembre la contracción llega a 8,5 %. Recesión y desempleo. Que se transparente en qué se invirtió o gastó la deuda, porque ninguna inversión en obra pública razonable se identifica. Además, Ecuador no puede seguir destinando a subsidios $ 3.300M para los ricos; pueden destinarse al área social, sin topar el tema del GLP, sino el del subisidio al diésel (de $1.352,67M los análisis establecen que solo $352M llegan a una parte de la población: el 20% de los más pobres). Presidente Noboa, reaccione. Yerovi Indaburo corrigió el rumbo del país tras una dictadura y se fue por la puerta grande.

Wagner Mantilla Cortés