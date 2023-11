Cartas de lectores: ¡Hoy me suicido ¡Mañana, no!

Podría decirse que quien repetidamente amenaza suicidarse, pocas ganas tiene de hacerlo. El expresidente Correa ha manifestado que se quitaría la vida si alguien prueba que se ha beneficiado de 20 centavos en forma inmoral. ¿Y si se demuestra que ha tomado más de 20 centavos deshonestamente no se suicida? Dice el diccionario (María Moliner) que el suicidio es “... acción de matarse a sí mismo”, “... cavar su fosa, tomarse la muerte por su mano, levantarse la tapa de los sesos, pegarse un tiro, quitarse la vida...”. Así que, si el señor de marras tiene la mala idea de levantarse la tapa de los sesos, y dejar huérfana a su militancia, por lo menos no irá a prisión. Nota: lo manifestado no es instigación al suicidio.

Guillermo Pérez de Castro