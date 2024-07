¿Francisco de Orellana fundó Guayaquil? No creo. Aspectos importantes sobre la fundación española de ciudades: 1. Solo la podía hacer el rey o un gobernador por encargo real. 2. Una ciudad podía ser mudada (el Cabildo, se entiende) tantas y cuantas veces la situación lo amerite. 3. Una fundación es única (como el nacimiento de una persona), no admite refundaciones, solo reasentamientos o repoblación. Santiago de Quito -Guayaquil- fue fundada el 15 de agosto de 1534 por Diego de Almagro, previa orden del gobernador Francisco Pizarro. El sitio escogido fue provisional ante un posible enfrentamiento con el conquistador Pedro de Alvarado. Solucionado el conflicto, se decidió trasladarla a la región litoral. Para ello, Pizarro nombró a Sebastián de Benalcázar, quien a fines de agosto de 1535 zarpó de Paita y desembarcó cerca de un asiento indígena llamado Guayaquile, dejó establecida la población y continuó hacia Quito. Por los violentos ataques de nativos, Pizarro ordenó nuevamente su reubicación y reconstrucción. La misión fue encomendada al Cap. Francisco de Orellana, quien terminado el encargo en 1538 comenzó preparativos para su expedición a la selva amazónica. Las penalidades de Santiago no terminaron, luego sufriría tres asentamientos más, hasta su ubicación definitiva en el cerro Santa Ana. Conclusión: Pizarro nunca autorizó a Orellana fundación o refundación alguna. ¿Cómo y cuando se origina el problema de la ‘fundación’? En 1929 el Cabildo de la época reunió un grupo de importantes historiadores para definir la fecha. Al no contar con documentos pertinentes no cumplieron su cometido, mas recomendaron 1535 como año de fundación, a Orellana como fundador y el 25 de julio como fecha de conmemoración (¿?), error acogido por las autoridades municipales manteniéndolo hasta hoy, por tradición, como Fiestas Julianas. La incógnita sobre el origen de Guayaquil fue aclarada hace muchísimo tiempo gracias a profundas investigaciones y sesudos estudios de Miguel Aspiazu Carbo y Rodolfo Pérez Pimentel. Necesita saber cuándo nació, dónde nació y cuáles son sus padres. ¿Cuándo lo va a hacer?

Wilson Ruiz Calle