Cartas de lectores: Falta de buses

En días pasados fui a un centro comercial que queda en Los Ceibos y al salir a las 8:30 p. m. me sorprendió descubrir que no pasan buses a esa hora. Hay un hospital a pocos metros de ahí; sale el personal de salud, los estudiantes y trabajadores del centro comercial a ese paradero donde solo pasa el alimentador; estábamos 20 personas. La aplicación movit decía que en tres minutos pasarían dos buses. Esperé 15 minutos y pasó el último bus. Yo estudié en una universidad hace 30 años, salía a las 10 p. m. y tenía buses a elegir para regresar a casa. ¿Por qué después de tantos años hay menos buses si hay más población? ¿Por qué los entes de control de tránsito no ponen solución a un problema tan grande? ¿Por qué no hay más opciones u obligan a las líneas de buses a que aumenten las horas del recorrido? Quieren subir el precio del pasaje, que efectivamente es poco, pero que mejoren la calidad y las horas en que prestan su servicio. Ojalá tomen en consideración mi protesta y pronto escriba que ya hay más líneas de buses.

Matilde Manzo Lara