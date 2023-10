Cartas de lectores: ¿Sr. D. Noboa, reconocerá y aplaudirá el fraude?

El país quiere salir de la corrupción, delincuencia y violencia desatada desde 2007. Nadie quiere que le quiten los dólares de sus bolsillos y cuentas, ni ser una dictadura criminal con careta de democracia, como Venezuela, que en 10 años dejó a 6 de cada 10 sin empleo. Todos los que votaron por los otros candidatos rayarán por usted como única opción para la supervivencia de un país donde se ha desahuciado a las instituciones democráticas y de derecho. No se entiende por qué Zurita no reclamó el fraude, si la votación de la 25 en la Asamblea debió ser similar para Carondelet. ¿Y denuncian un millón de votos acomodados? El primer debate, amarrado y pésimo, tapó el saqueo de 16 años. Falazmente dicen que lo vio todo el Ecuador; si hubo mayor interés fue por la violencia, y por la esperanza y derecho de que dejaran participar a Zurita en reemplazo de Villavicencio. No señaló a un CNE sin ninguna credibilidad, el entuerto del CPCCS, que si sale el abogado de Correa quedaría el de Glas y que de ciudadano solo tiene el nombre; e igual o peor situación del Consejo de la Judicatura, y la No-Justicia, con leyes prodelincuencia de corbata y de la calle. ¿Qué mágicamente lo puso en segunda vuelta? Un debate en primera vuelta jamás ha disparado hacia arriba a nadie si no es por lo trabajado en campaña. No puede ser como el indolente Lasso que pactó con Correa y Nebot y avaló el fraude de Febrero-5. No está en juego su futuro sino el del Ecuador, hijos y nietos.

Juan Carlos Cobo Rueda