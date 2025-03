Cartas de lectores: Creando conciencia

No cometa la equivocación de no hacer nada, no sea cómplice ni encubridor de nadie

No sé por qué estoy mirando lo que otros no miran; en el silencio de la noche estoy reflexionando. ¿Qué hago con el conocimiento que he recibido? Quiero quedarme callado y no puedo, me ahogo si no escribo lo que estoy pensando. Alguien tiene que decirlo, la verdad duele; aunque no quieran escuchar y nos rechacen, la ceguera intelectual nos está hiriendo.

Aceptamos lo que nos dicen sin filtrar, nos están engañando porque lo permitimos. No cometa la equivocación de no hacer nada, no sea cómplice ni encubridor de nadie, no se dejes arrastrar por la corriente del mal; levante su voz de protestan no se conforme.

Crear conciencia es la salida para sobrevivir. Seamos la voz quienes no tienen voz. Llegó el momento de decir basta. Ponga límite a la maldad de los codiciosos, no sea parte de la corrupción que nos devora. “Alguien dijo: “una golondrina, no hace verano”; yo le dije: “pero crea conciencia”. Lo peor es callar y no hacer nada”. ¿Cómo creamos conciencia en la indiferencia? ¿Cuándo damos voz a quien no la tiene? Proverbios 1:20... La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero