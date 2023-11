Cartas de lectores: Ya es tiempo de que las cosas cambien en este país

Una entidad del Estado, pese a no brindarme el servicio, me lo facturó por tres meses, cuando la ley del consumidor en el art. 40 dice que en las planillas debe constar el valor del consumo respectivo y que están prohibidos planillajes con base en sistemas diferentes. Pero obligan al usuario firmar un contrato de mínimo 24 meses, cuando el art. 44 de esta ley dice que el usuario podrá unilateralmente dar por terminado el contrato previa notificación por escrito de al menos 15 días antes, y no podrán cobrar valores por servicios no prestados. La entidad encargada de las elecciones debe velar porque se cumpla la ley. Mediante referéndum y consulta popular del 4 de febrero de 2018 se aprobó la inclusión de un segundo inciso en el art. 68 del COIP, donde por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y corrupción se pierden los derechos de participación por un lapso de entre 10 y 25 años, pero vemos a sentenciados y prófugos de la justicia participando en favor de sus candidatos, sin que la autoridad competente aplique la ley: el Código de la Democracia en su art. 14 numeral 2, prohíbe la participación de personas con sentencias ejecutoriadas. Entidades municipales y organismos de control de tránsito inventan infracciones para recaudar recursos que no sabemos dónde son utilizados. Por donde habito no se ha visto nunca un policía de tránsito, y jóvenes de entre 13 y 15 años conducen motocicletas a alta velocidad; no creo que tengan permiso para conducir. Dirigentes de partidos y movimientos políticos postulan a hombres y mujeres con procesos abiertos o con demandas para que al ser electos esos procesos o demandas queden en la impunidad. La ley debe modificarse para que no puedan ser candidatizados, y de serlo, descalificarlos y suspender los derechos de ciudadanía de los dirigentes por pretender engañar a la autoridad. Es tiempo que las cosas cambien en este país, que está siendo gobernado por delincuentes de cuello blanco. Ya basta de que jueces y fiscales en contubernio con mafias de la droga liberen a delincuentes con pretexto de los derechos humanos.

Francisco René Alcívar Villegas