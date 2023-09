Cartas de lectores: De concursos de méritos y otros

No será posible creer en la patria si no se estudian a fondo las razones que la vieron nacer y las circunstancias que la agobian, en los momento más difíciles de su existencia. La Constitución de Montecristi, desde el punto de vista de la innovación y creación de nuevos poderes, entidades e instituciones, hizo soñar a muchos ecuatorianos que la designación de máximas autoridades se haría en función de méritos; es decir, inaugurar la meritocracia para llegar con trayectoria limpia a altos organismos y funciones del Estado. La tarea de llevar adelante los concursos, por competencia y atribución fue otorgada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que tropezó desde sus orígenes al designar a altas autoridades del Estado con perfiles a la medida coyuntural. Tuvimos autoridades designadas en esos concursos, cuestionadas por la forma como ganaron y su falta de trayectoria profesional. Ahora el país observa la designación de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, un concurso que se inició en noviembre del año anterior y concluirá este octubre, casi un año para evaluar a los postulantes. Los dos cargos más importantes del Estado son Fiscalía, que acusa, y Contraloría, que audita el conjunto de recursos públicos. Por eso se desenfrenan los ánimos y la pasión por captar estas entidades y desde allí constituir un poder que, malentendido, puede estar al servicio de poderes corporativos ajenos al interés y bien común. No es posible entender que servidores de carrera, con excelente desempeño en administración pública, entusiasmados por este tipo de concursos se presenten y al ser calificados sus méritos reciban un puntaje ofensivo, que ante la opinión pública los hace ver como incapaces. Concursos como estos y este en particular para la designación del máximo juez de cuentas, deben tener una veeduría internacional que garantice la transparencia del proceso con organismos de control de la región. Semanas atrás corrió el rumor de que personas que no cuentan con transparencia ética tienen los puntajes más altos. ¡Qué frágil institucionalidad!

Wagner Mauricio Mantilla Cortés