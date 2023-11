Cartas de lectores: Una carta para fumar, bajo la manga

Solía ser un as bajo la manga lo que la gente buscaba; para mí, como profesora, era una nota. Hoy es más probable que se trate de un parche de nicotina escondido bajo la manga. Victoria acaba de comenzar sus exámenes de nivel superior y hay varios estudiantes sorprendidos con parches en los brazos, pues el examen puede durar hasta tres horas: demasiado largo para pasar sin una bocanada. No había tanta necesidad cuando algunos estudiantes eran fumadores de cigarrillos. La preocupación con los parches no está relacionada con el desempeño en los exámenes sino con la epidemia de jóvenes que vapean incluso donde está prohibido, pero esa es la naturaleza de la adicción. La siempre semiconfiable búsqueda en Google dice que muchos fabricantes de cigarrillos están detrás de los vaporizadores porque las tasas de consumo de cigarrillos tradicionales están disminuyendo, gracias a Dios. Nadie puede argumentar seriamente que los cigarrillos o vaporizadores son buenos para las personas y por los muchos que han muerto por sus efectos, es hora de prohibirlos en todas sus formas.

Dennis Fitzgerald