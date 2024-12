Cumpliendo con el dicho: cada pueblo tiene el presidente que se merece, tenemos el reto de elegir bien al próximo mandatario que merecemos. Hay candidatos de todos los colores, para todos los gustos. De los 16 binomios solo tres están respaldados por movimientos o partidos que han conservado los principios ideológicos con que se iniciaron: Unidad Popular, Partido Socialista y Revolución Ciudadana, fiel a los enunciados del socialismo del siglo XXI; para el resto parece que este importante aspecto pasó a segundo plano. Si consideramos las ofertas de los candidatos ninguno ha expuesto un plan de gobierno técnicamente elaborado, estableciendo las prioridades del país y más que todo señalando la fuente de recursos para financiarlas. Que no tienen partidos políticos propios, no importa: hay movimientos políticos de alquiler; sino cómo se explica que candidatos que en anteriores elecciones se presentaron por un partido ahora están respaldado por otro. El cambio de camiseta ya no es aberración. A los electores que no les gusta perder: tomen en cuenta que de los 16 binomios, 10 en conjunto no llegarán al 10 % del padrón electoral. Algunos son tan desconocidos que no votarán por ellos ni sus amigos; tres o cuatro harán esfuerzos supremos para estar entre tercer y quinto puestos y a lo mucho tres tienen posibilidades de llegar a segunda vuelta: Luisa González, por la votación cautiva de sus fieles, ciegos y sordos seguidores; Daniel Noboa por ser presidente y aglutinar a anticorreístas, que somos más; y Henry Kronfle por tener auspicio de un partido que, aunque venido a menos, tiene trayectoria. Todo hace presumir que tendremos en el balotaje la repetición de elecciones anteriores, no habrá otras alternativas: eres correísta o eres anticorreísta, hasta que ese movimiento, que materializa el populismo, autoritarismo y la corrupción, al que solo le interesa la impunidad y regreso de su líder, desaparezca del ámbito político y tengamos nuevas opciones. Voten con la cabeza, pensando en el progreso del país y en el futuro de nuestros hijos; no más Cubas, Venezuelas, ni Nicaraguas en nuestra América.

C. Wellington Ríos Villafuerte