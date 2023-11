Cartas de lectores: Buitres, cuervos y halcones

En página editorial de este Diario, publicado el 21.10.2023 encuentro un interesante comentario titulado “Ratas, ratones y rateros”, escrito por Diana Acosta-Feldman, refiriéndose a burócratas culpables de los apagones que se producen en el sistema eléctrico del Estado, consecuencia que el pueblo paga. El contenido de este comentario abarca toda la corrupción cometidas por la Revolución Ciudadana y Socialismo del Siglo XXI, razones por las cuales podemos añadir también el contenido del título de mi comentario, recordando lo que pasó durante el período presidencial del Lic. Lenin Moreno: todas estas aves de rapiña revoloteaban Carondelet. No lo dejaban trabajar tranquilamente, querían llevarse algo de la mesa que el ‘mashi’ dejó servida en provecho de todos sus conmilitones, hasta que él no aguantó más y rompió todo compromiso que lo ligaba ideológicamente. Sacó a relucir todos los trapos sucios habidos y por haber. La misma jugada persistió con el Sr. Guillermo Lasso. Estas aves enquistadas en todos los poderes del Estado quisieron llevarse lo que más se podía. Ni qué decir lo que actualmente pasa con nuestro presidente electo, Daniel Noboa A. Todavía ni se sienta en su sillón y estas aves ya quieren mancharlo poniéndole la primera raya al tierno tigre. Que su juventud, preparación e inteligencia le hagan eludir las malas intenciones de meterlo en el mismo saco donde cayó el socialcristianismo y otros. Él sabrá llevar al país por nuevos derroteros, donde no camina mala gente. Dios lo bendiga.

Luis A. Freire Rodríguez