Cartas de lectores | Más sobre el Bloque 43

Un gran número de columnistas , en especial de la prensa nacional, constantemente emite comentarios sobre la grave situación de tener que suspender y dar por terminada la explotación petrolera del ITT, y, concretamente el levantamiento de las instalaciones del bloque 43 para obedecer el pronunciamiento en la consulta popular. La mayoría de sufragantes no tenía conciencia del desenlace de su aprobación sobre esa pregunta que inconsultamente se realizó, para dar gusto a un pequeño grupo de ciudadanos (Yasunidos), que mal acolitados por los señores de la Corte Constitucional, no meditaron en el terrible daño que se hacía al país al decir que no se explote el petróleo en las instalaciones que venían haciéndolo con mucha anterioridad. Quizás si la consulta era anterior a lo ya establecido, habría sido aceptable, pero sobre lo que ya tenía derecho por haberlo ejercido desde tiempo atrás en forma legal, es una torpeza. Todas las opiniones que se han publicado, son contrarias a tal situación, más aún cuando levantar las instalaciones cuestan decenas de miles de millones de dólares. Ni Yasunidos ni sabios de la Corte Constitucional (que no debió plantear esa pregunta) podrán por lo menos dar otras opciones para reemplazar las pérdidas por esta novelería de dejar el petróleo bajo suelo, para que Perú aproveche y lo extraiga. Creo que los funcionarios de Petroecuador, del Gobierno central, del Ministerio de Minas y de la Procuraduría están en la obligación de buscar los caminos para que se revea lo mal consultado.

Edmundo López