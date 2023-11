Así como los médicos se preparan para salvar vidas, así también el Estado debería tener la responsabilidad para coadyuvar con dichos galenos y no dejar a la buena de Dios a sus ciudadanos.

Un amigo llevó a su madre muy enferma, ahora grave, a cierto hospital, y se encontró con tantos problemas que estuvo a punto de mandar al diablo a cierta institución. Conversando para matar el tiempo en la triste espera, se enteró de otro hospital que tenía el tomógrafo dañado hace más de seis meses; no existe Resonancia Magnética; camillas de emergencia para trasladar a pacientes, dañadas. Sillas de ruedas en mal estado, camilleros poquísimos y no abastecen. Muchas camas eléctricas dañadas. Se enteró también de que cierto hospital tiene un gerente con un asesor cubano ganando sueldo súper alto; nuestros médicos son superiores y ganan menos, qué estupidez. La ambulancia está destrozada. ¿Hasta cuándo las autoridades de Salud, irresponsables, se hacen de la vista gorda y no controlan estas graves anomalías? Lo que digo no es nuevo, a mil voces lo sabemos. Claro que nadie se atreve a denunciar porque en este país los correctos son enjuiciados y los ladrones y demás corruptos se pasean con el descaro que los caracteriza. Por dicha razón lo comento para que alguien, alguien noble se decida a cambiar este inmundo mundo del pobre enfermo que no tiene dinero para ir a clínicas pagadas.

Martha Jurado Rodríguez