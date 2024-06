Luego de las críticas del Cabildo al actual gerente de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, Hugo Villacrés, el tema del tren quedó en el limbo, y todos viran la cara como lo han hecho aquellos que lucraron de su construcción durante 12 años.

Todos conocemos a Villacrés por sus ejecutorias en el IESS cuando fue presidente del Consejo Directivo. Si a su sarcasmo y pillería le sumamos la probada picardía del alcalde, experto en ejecutar acciones ultrajantes como las del Hotel Quito, que trata de regalar a los chinos, y en quebrar entidades como Tame. El pícaro, apodado “Mister Glosa”, ya se comería dos empresas. Por TAME debe dos glosas que tiene que pagar inmediatamente: $15,087,861.41 y $19,001,862.62. Debe reunir $8,500,000 por año para cancelar la deuda. El Metro de Quito costó $1,600,000,000. No sé de dónde va a sacar ese dinero.

Fabricio Corrales, docente de la UIDE, explicó que el Metro recorre al mes 11,200 km, 370 km diarios. El mantenimiento preventivo debe hacerse cada 3,700 km, lo que implica que las unidades del Metro de Quito deberían someterse a mantenimiento cada 10 días, el cual puede durar entre 3 y 36 horas. Cada 600,000 km (4 años y medio), se requiere un mantenimiento más exhaustivo que puede durar hasta 25 días. Este mantenimiento implica cambios significativos en componentes críticos para asegurar la vida útil del tren. Si no se realiza este mantenimiento, la vida útil podría reducirse de 600,000 km a la mitad: 300,000 o menos, con lo que el sistema se paralizaría en dos años.

El carísimo tren del que lucraron sus administradores durante 12 años tiene un mal pronóstico. Ya ha comenzado el canibalismo de piezas; se están utilizando las piezas de los trenes parados para usarlas en los nuevos y que estos sigan funcionando. ¿En todo este tiempo, nadie les dijo que al tren hay que cuidarlo y mantenerlo todos los días para que funcione correctamente?

Estamos cansados de las obras mal hechas pero con sobreprecio: ¿acaso no vemos en estos días de apagones a Coca Codo Sinclair, lista para desaparecer por falta de estudios que no se hicieron pero sí fueron cobrados por los ‘técnicos’ de Correa? No se ve ni se informa nada. Creo que nos conformaremos con derrumbar la Tribuna de los Shyris y ver si paga algo el señor alcalde.

Dr. Carlos Mosquera B.