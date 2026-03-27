Cartas de lectores | ¿Para quién está creciendo económicamente el país?

Realmente, ¿qué tan inclusivo es el crecimiento actual del país? Ecuador ha registrado cifras macroeconómicas positivas que el oficialismo presenta como evidencia de una gestión eficiente y estabilidad fiscal. Sin embargo, ¿reflejan estas cifras un bienestar colectivo o solo benefician a sectores privilegiados? El crecimiento se ha concentrado en ciertos ámbitos, dejando de lado la economía informal, que abarca más del 60 % del empleo. Esto implica un deterioro en la calidad laboral, con más personas sin acceso a seguridad social ni derechos. ¿Puede llamarse sólido un crecimiento que excluye a gran parte de la población trabajadora?

¿Se ha reducido realmente la pobreza o solo su medición? El Gobierno celebra su disminución, pero podría tratarse de una distorsión temporal. Muchos hogares apenas superan la línea de pobreza y continúan en condiciones precarias, sin acceso estable a servicios básicos, salud, educación y empleo digno. Además, persisten desigualdades regionales, especialmente en zonas rezagadas.

¿Puede haber seguridad sin justicia social? El aumento de la delincuencia y el crimen organizado contradice el discurso oficial. La política de seguridad basada en mano dura, cárceles de máxima seguridad y estados de excepción no han resuelto el problema. La violencia sigue alimentada por el narcotráfico, la pobreza y la exclusión, dejando intactas sus causas estructurales.

¿Es responsable gobernar debilitando la institucionalidad? Varios proyectos del Ejecutivo han sido criticados y rechazados por la Corte Constitucional por buscar mayor control, limitar la fiscalización o concentrar poder más allá de lo permitido.

¿Puede ser sostenible el crecimiento si se debilitan el equilibrio de poderes, la transparencia y los derechos? Entonces, ¿de qué vale crecer si no mejora la equidad, reduce la inseguridad, fortalece servicios básicos ni consolida la democracia? ¿Para quién crece el país?

Finalmente, Ecuador no necesita solo crecer en cifras, sino hacerlo con equidad, democracia y derechos humanos. De lo contrario, se construirá una apariencia de éxito sobre una base frágil que puede conducir al abismo.

Mario Vargas Ochoa