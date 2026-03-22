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Cartas de lectores: ¡La guerra no es un juego!

De ahí que hayan surgido múltiples protestas, como la del arzobispo de Chicago

La Casa Blanca ha publicado como ‘Justicia al modo americano’ una serie de imágenes de ataques realizados contra Irán mezcladas con películas de acción y videojuegos, con el objetivo de quitar importancia a la guerra en Medio Oriente contra Irán.

De ahí que hayan surgido múltiples protestas, como la del arzobispo de Chicago, contra ese inhumano intento de disfrazar las tragedias que han provocado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y sus seguidores, cuya tan patente inhumanidad debería promover ya un cambio radical y efectivo en su pueblo.

Josefa Ortega Oliar

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