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Cartas de lectores | Demasiado prudente

León XIV, como Francisco, se ha mostrado “particularmente prudente”, (escribe incluso el católico Le Monde)

León XIV, como Francisco, se ha mostrado “particularmente prudente”, (escribe incluso el católico Le Monde), al criticar solo semanas después la invasión de Irán, y eso sin nombrar siquiera a los agresores, es decir, a su país, EE.UU., e Israel, donde los papas gozan de demasiadas propiedades en nombre de Jesús, que no tenía “ni donde reclinar la cabeza”. Este ‘Vicario’ suyo, poseedor en su fabuloso palacio vaticano de un tercio del oro del mundo (como nos mostró por televisión Francisco, para apoyar la solvencia de su Banco Vaticano), muestra también que son lo contrario de Jesús, a quien hoy venden por más de 30 monedas.

Martín Sagrera

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